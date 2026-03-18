El Gobierno dará de baja casi 900 mil planes sociales del programa Volver al Trabajo La decisión afectará a personas de entre 18 y 49 años que reciben $78 mil cada mes, un monto que permanece congelado desde diciembre de 2023. En su lugar se implementará un programa de vouchers.

El Ministerio de Capital Humano anunció que dará de baja casi 900 mil planes sociales del programa Volver al Trabajo (VAT), que había reemplazado al Potenciar Trabajo y actualmente pagaba 78 mil pesos por mes. Según confirmó la cartera que conduce Sandra Pettovello a través en un comunicado, finalizará el 9 de abril y será reemplazado por un sistema de vouchers.

“Las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina”, informó Capital Humano a través de un comunicado difundido en las redes sociales. “Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, agregaron.

El monto de $78 mil que se depositaba a los beneficiarios se mantuvo congelado desde diciembre de 2023, a pesar de que desde ese entonces a la fecha la inflación fue del 280,4%. El programa nació en el gobierno de Alberto Fernández y otorgaba mes a mes el 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a personas que debían participar de procesos socioproductivos y comunitarios, como la limpieza de espacios públicos, por ejemplo.

Si bien no era compatible con trabajos en el sector privado registrado, sí podía cobrarse de manera simultánea con la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar. También podían ser beneficiarios los trabajadores rurales que realizaran trabajos temporarios o estacionales y las empleadas de casas particulares.

MIRA TAMBIÉN ANSES confirmó el aumento de abril: de cuánto será la jubilación mínima y qué pasará con el bono









El programa, destinado a personas de entre 18 y 49 años, se dividió en el Volver al Trabajo y en Acompañamiento Social tras la asunción de Javier Milei. El primero con el objetivo de “fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin de incorporar a estos individuos al mercado de trabajo formal”, y el segundo pensado para mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno acelera la reforma electoral: negocia el futuro de las PASO y busca implementar la Boleta Única

Desde el 9 de abril el Gobierno ya no otorgará esa suma mensual, sino que pasará a un esquema orientado a la formación en el que los vouchers serán asignados a los beneficiarios que se inscriban para participar de algún programa de capacitaciones en el sitio portalempleo.gob.ar.

Según fuentes de Capital Humano, los cursos disponibles para que se anoten las personas que recibían la prestación son: Carpintería, Herrería, Plomería Básica, Jardinería General y Mantenimiento de Espacios Verdes, instalación de aires acondicionados, electricidad domiciliaria, gasista y auxiliar domiciliario para el cuidado de personas.