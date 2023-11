El gobierno decidió no mover el feriado del 20 de noviembre por el balotaje A pesar del pedido de la Cámara Nacional Electoral, el Poder Ejecutivo decidió no introducir modificaciones en el calendario. La segunda vuelta entre Massa y Milei será el domingo 19 de noviembre. De este modo, el día posterior al balotaje será no laborable.

30/10/2023