El Gobierno eliminó el arancel de importación para el papel de libros, diarios y revistas A través de la Resolución 11/2026, el Ministerio de Economía fijó una alícuota del 0% para el insumo destinado a la impresión. Los beneficiarios deberán inscribirse en el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE). La medida busca simplificar los trámites burocráticos y derogar normativas de 1992.

El Gobierno Nacional oficializó este viernes la eliminación de los aranceles para la importación de papel. La medida, dispuesta por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 11/2026 publicada en el Boletín Oficial, establece una alícuota del cero por ciento (0%) para los insumos destinados a la impresión de libros, diarios, revistas y publicaciones de interés general.

La disposición alcanza a las empresas editoras, periódicos e importadores que actúen por cuenta de usuarios directos que utilicen este material con fines editoriales. Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa busca “actualizar y simplificar los procedimientos administrativos vigentes”, eliminando regulaciones anteriores —algunas vigentes desde 1992— que complejizaban el seguimiento y control de estas operaciones.

Para acceder a esta exención arancelaria, los interesados deberán estar inscriptos obligatoriamente en el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE). El procedimiento estipula que los usuarios presenten una solicitud por única vez, con carácter de declaración jurada, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Una vez aprobada la inscripción, la Dirección de Importaciones emitirá una constancia que se validará de forma automática ante la Dirección General de Aduanas mediante el sistema informático correspondiente, agilizando así el ingreso de la mercadería.

El texto de la norma contempla además un período de transición. Las empresas que ya se encontraban registradas bajo el sistema anterior dispondrán de un plazo de 90 días corridos para completar el nuevo empadronamiento y conservar el beneficio. Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuenta con 30 días para dictar las normas complementarias que tornen operativa la resolución.