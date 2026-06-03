El Gobierno habilitó a los talleres particulares a realizar la VTV A partir de este miércoles, los establecimientos mecánicos que se inscriban en el registro oficial podrán llevar a cabo la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La Secretaría de Transporte centralizará los datos del nuevo sistema.

A partir de este miércoles, entra en vigencia una nueva normativa que transforma radicalmente el sistema de control vehicular en el país. Tras su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la habilitación para que los talleres mecánicos particulares que se inscriban puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), eximiendo así a los conductores de la obligación de acudir exclusivamente a las tradicionales plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Para garantizar el control y seguimiento del nuevo esquema, la medida establece que la Secretaría de Transporte tendrá a su cargo la administración de un registro unificado donde se cargarán y supervisarán todos los datos de las verificaciones realizadas en los establecimientos privados.

El anuncio oficial: “Se termina el monopolio”

La oficialización de la medida había sido anticipada durante la noche del martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A través de sus redes sociales, el funcionario destacó el impacto de la desregulación para los usuarios.

“A partir de mañana se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV”, celebró Adorni.

El contexto de la reforma y los cambios previos

Esta habilitación representa la consolidación de un proceso de reformas en el sistema que el Gobierno comenzó a implementar meses atrás. El pasado 9 de marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya había explicado los alcances de una medida inicial publicada en el Boletín Oficial, orientada a la facilitación de trámites para los conductores.

Entre las modificaciones previas más destacadas se encuentran:

Extensión de plazos: Los vehículos 0 kilómetro ya no necesitan realizar la VTV durante sus primeros cinco años.

Los vehículos 0 kilómetro ya no necesitan realizar la VTV durante sus primeros cinco años. Apertura del sistema: La autorización preliminar para que cualquier taller que cuente con el equipamiento técnico adecuado pudiera realizar la revisión.

La autorización preliminar para que cualquier taller que cuente con el equipamiento técnico adecuado pudiera realizar la revisión. Menos burocracia: La eliminación del requisito del “informe de configuración de modelo”.

Al referirse a la necesidad de implementar estas modificaciones estructurales, Sturzenegger fue contundente respecto al malestar histórico de los usuarios: “Este decreto permite avanzar con la reforma de un trámite que es fuente inagotable de quejas por parte de los argentinos: la VTV”.