El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a un nuevo titular "Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área", detalló el vocero presidencial Manuel Adorni por redes sociales.

El gobierno nacional dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad luego del escándalo generado ayer por la filtración de audios que denunciaban un esquema de coimas en el sector y derivó en el despido del titular de ese organismo, Diego Spagnuolo.

La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”, informó el portavoz.

Y agregó: “Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”.