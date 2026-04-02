El Gobierno le exigió al Encargado de Negocios de Irán que abandone el país en 48 horas La Cancillería declaró “persona non grata” a Mohsen Soltani Tehrani, en respuesta al amenazante comunicado del régimen que había advertido sobre “responsabilidad internacional” por declarar “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria

La Cancillería argentina declaró persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán, Mohsen Soltani Tehrani y la Casa Rosada lo instó a abandonar el país en un plazo de 48 horas. “La decisión fue adoptada en respuesta al comunicado iraní que contiene acusaciones falsas e improcedentes contra la República Argentina”, afirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las credenciales del diplomático habían sido aceptadas en diciembre de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández. El comunicado fue publicado por el canciller Pablo Quirno y reuiteado por el presidente Javier Milei.

En el mismo se destaca que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.

La decisión llegó como respuesta a un comunicado difundido el último miércoles por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contenía “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.

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