El Gobierno oficializó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia A través del Boletín Oficial, el presidente Javier Milei formalizó la salida de Mariano Cúneo Libarona y la designación de su reemplazante. El hasta ahora fiscal general porteño jurará este mediodía en la Casa Rosada con un fuerte respaldo judicial.

El recambio en el gabinete nacional ya es oficial. El Gobierno publicó este jueves el Decreto 133/2026 en el Boletín Oficial, mediante el cual se formaliza la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo titular del Ministerio de Justicia de la Nación.

El documento, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece en su articulado la aceptación de la renuncia del ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, con fecha del miércoles 4 de marzo de 2026. Fiel al protocolo, el decreto aprovecha para agradecer “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

A renglón seguido, el texto oficializa el nombramiento de su sucesor: “Desígnase, a partir del 5 de marzo de 2026, en el cargo de Ministro de Justicia al doctor Juan Bautista Mahiques”.

Jura y respaldo judicial

Mahiques, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asumirá formalmente sus funciones este mismo jueves.

La ceremonia de jura está prevista para las 12:00 horas en la Casa Rosada. Se espera que el nuevo ministro esté acompañado por un nutrido grupo de magistrados y fiscales, exhibiendo así un fuerte respaldo por parte del ecosistema judicial en el inicio de su gestión al frente de una cartera clave para la administración libertaria.