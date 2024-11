El Gobierno oficializó cuáles serán los “días no laborables con fines turísticos” del 2025 En el Boletín Oficial se publicó el decreto que establece tres jornadas no laborables que irán continuas a días feriados para constituir fines de semana largo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial los días no laborables con fines turísticos para el 2025. Se trata de jornadas anexas a días feriados que permitirán generar fines de semana largos con el objetivo de promover el turismo interno.

Por ley, el Ejecutivo nacional puede fijar anualmente hasta 3 días feriados o no laborales, destinados a promover la actividad turística. La diferencia entre uno y el otro es que, los que se consideran feriados con fines turísticos tienen que ser abonados a quienes cumplan con su jornada laboral con los mismos beneficios de un feriado nacional mientras que los días no laborables no.

Para el próximo año, los días no laborables con fines turísticos serán tres:

El viernes 2 de mayo , que se sumará al día del Trabajador que es el jueves 1

, que se sumará al día del Trabajador que es el jueves 1 El viernes 15 de agosto , en la víspera del 17 del mismo mes que se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Maratón

, en la víspera del 17 del mismo mes que se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Maratón El viernes 21 de noviembre, día después de la conmemoración de la Soberanía Nacional, que es el 20 de ese mes.

Cómo quedó el calendario oficial de feriados para el 2025 en Argentina

Miércoles 1 de enero: Año nuevo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval

Lunes 24 de marzo: Día de la Memoria Nacional

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Jueves 17 -día no laborable- y viernes 18 de abril: Semana Santa

Jueves 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador

Viernes 2 de mayo -día no laborable-

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia

Viernes 15 de agosto -día no laborable-

Lunes 18 de agosto: trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Viernes 21 de noviembre: -día no laborable-

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad