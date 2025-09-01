El Gobierno oficializó qué pasará con el feriado del 12 de octubre El día del Respeto a la Diversidad Cultural cae domingo y se traslada al viernes 10, según decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida vuelve a poner sobre la mesa la diferencia entre feriados nacionales y días no laborables, y busca impulsar el turismo interno.

El Ejecutivo nacional oficializó, a través de un decreto en el Boletín Oficial, el traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Aunque la fecha original caía el domingo 12 de octubre, la norma estableció que se moverá al viernes 10, generando así un nuevo fin de semana largo.

La publicación volvió a instalar la duda de siempre: ¿se trata de un feriado nacional o de un día no laborable?

El Decreto N° 614/25 habilita a la Jefatura de Gabinete a decidir en cada caso qué hacer con los feriados “trasladables” que coincidan con fines de semana. Según el texto, pueden moverse al lunes posterior o al viernes previo, en función de “criterios de beneficio social y económico”.

En este caso, el Gobierno optó por adelantar el feriado al viernes con el objetivo de impulsar el turismo interno y beneficiar a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional.

El secretario de Turismo, Daniel Scioli, destacó que el 12 de Octubre es “el segundo feriado más importante para el sector después de Carnaval, incluso por encima de Semana Santa”. Y subrayó que la modificación respondió a un reclamo de distintas jurisdicciones, entre ellas la provincia de Buenos Aires y municipios turísticos.

El calendario nacional continúa en noviembre con otra jugada similar: el Día de la Soberanía Nacional. El viernes 21 fue declarado feriado con fines turísticos, mientras que el lunes 24 será feriado nacional, al haberse trasladado la conmemoración del 20 de noviembre.