El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias hasta fin de mes para tratar el Financiamiento Universitario A través del Decreto 103/2026, el Ejecutivo extendió la actividad del Congreso hasta el 28 de febrero. El objetivo central es debatir la reforma a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición salarial docente.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso, extendiendo el período de labor legislativa hasta el próximo 28 de febrero de 2026. La medida fue comunicada a través del Decreto 103/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del vocero presidencial, Manuel Adorni.

La decisión administrativa, amparada en las facultades que otorgan los artículos 63 y 99 (inciso 9) de la Constitución Nacional, tiene un objetivo político claro: habilitar el tiempo necesario para el tratamiento de una nueva normativa educativa que reemplace a la vigente.

Nuevo tema en agenda: la Ley de Universidades

El decreto no solo amplía los plazos, sino que incorpora un asunto específico y urgente al temario. El texto oficial ordena la inclusión del “Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, iniciativa que será enviada por el Poder Ejecutivo Nacional en las próximas horas.

“Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026”, detalla el documento.

MIRA TAMBIÉN Inflación: los alimentos volvieron a subir en las primeras semanas de febrero y empujan al Índice de Precios

Esta movida busca darle un marco legislativo al acuerdo que el Gobierno intenta tejer con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar la “viabilidad fiscal” de las partidas presupuestarias y, al mismo tiempo, desactivar los reclamos judiciales por la actualización de los salarios de los profesores y el personal no docente.