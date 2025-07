El Gobierno toma más distancia de Villarruel y descarta que influya en la gestión: “No es parte ni comparte el rumbo” El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la vicepresidenta está completamente desvinculada del proyecto oficialista, aunque aseguró que esa fractura no afecta el funcionamiento del Ejecutivo. También respaldó el mensaje de Karina Milei sobre las internas partidarias y llamó a “seguir todos en la misma dirección”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al distanciamiento entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien desvinculó por completo del proyecto oficialista. Sostuvo que “no es parte”, como así también que “no comparte los objetivos”. No obstante, para el portavoz, este quiebre no afecta el funcionamiento de la gestión.

“El presidente no considera que la vicepresidenta forme parte del proyecto político ni de la administración actual, y eso viene ocurriendo desde hace bastante tiempo”, afirmó el funcionario en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

Adorni minimizó la relevancia del conflicto: “Esto no es ninguna novedad. Hace un año y medio que venimos gobernando con buenos resultados”.

De acuerdo a lo que consideró, son situaciones propias de la dinámica política cotidiana. Luego de que Milei calificara a Villarruel como una “bruta traidora” durante el evento “Derecha Fest”, el vocero pidió no sobreinterpretar ese tipo de declaraciones. “No tiene mayor importancia. Ella no forma parte del Gobierno ni de las decisiones cotidianas. No hay mucho más que decir”, resumió.

Por otro lado, Adorni habló del mensaje que Karina Milei publicó en redes sociales, interpretado como una advertencia hacia quienes critican las listas electorales en la provincia de Buenos Aires.

Para Adorni, el objetivo de esa publicación fue recordar que lo fundamental no son los cargos ni los nombres, sino el rumbo colectivo del espacio político. “Fue un mensaje para todos. En un armado de listas, es normal que haya aspiraciones y tensiones, pero nada fuera de lo habitual”, aseguró.

“Estamos dando nuestros primeros pasos en estas cuestiones partidarias. El mensaje fue claro y general: seguir adelante todos juntos, con una dirección común”, profundizó.