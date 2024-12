“El imbécil de Kicillof quebró un bar en Palermo” y otras frases que dejó Milei en la entrevista que le hizo Alejandro Fantino El Presidente fue invitado al streaming Neura y durante la charla con su amigo hizo una crítica a las teorías económicas de John Maynard Keynes y apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, al que acusó de haber quebrado un bar.

El presidente Javier Milei pasó por el streaming de Neura y fue entrevistado por su amigo periodista Alejandro Fantino. Durante el encuentro, el primer mandatario vertió varias frases agudas, entre ellas, acusó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof de quebrar un bar.

“Keynes se dedica a hacer inversiones, era malo y quebró”, dijo el Presidente y el periodista, fiel a su estilo, repreguntó: “¿Quebró Keynes? ¿Era economista y quebró”. Ahí, Milei aprovechó y apuntó contra el gobernador bonaerense: “Sí, bueno. El imbécil de Kicillof también, tenía un bar en Palermo y quebró”.

La respuesta tomó por sorpresa a Fantino, quien se rió ante la insistencia de Milei: “Sí, lo quebró acá, en Palermo”. Luego, el mandatario continuó su cuestionamiento a la conocida teoría de Keynes: “Le hizo muchísimo daño al mundo. Es un libro brillante desde cómo destruye el análisis previo, pero es una obra del mal puesta al servicio de políticos chorros, mesíanicos y corruptos”.

Después de explicar las teorías de varios autores, apuntó contra la oposición: “El kirchnerismo controlaba los precios de la energía. Hacía política populista con la energía y toda la energía era barata. Cuando ibas a comprar un aire acondicionado, no te comprabas uno de 1500 frigorías, te comprabas uno de 4500. ¿Qué pasó? Generaron déficit fiscal, lo financiaron con emisión monetaria y ahora se vino el quilombo en precios y tuvimos que ajustar el déficit fiscal. Si lo vas a prender, temblás de miedo. La culpa es del hijo de pu** que reguló los precios”.

Otras frases de Javier Milei con Alejandro Fantino

“Si vos te fijas, nosotros hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la humanidad. En el primer mes de gobierno hicimos un ajuste en el tesoro, recompusimos jubilaciones y dimos contención social. El problema es el Estado, no la solución. Hicimos reformas estructurales promercado y ganamos 70 puestos en libertades económicas”.

“Cuando la tasa de interés baja, la inversión sube. Es un mecanismo de coordinación intemporal. Como te crees que me siento cuando un pelotudo decir ‘no, porque la tasa de interés es el costo de dinero’. No, imbécil, no es el costo del dinero. La tasa de interés existe porque existe el tiempo”.

“Maduro es la etapa posterior a lo que te lleva el kirchnerismo. Toda la etapa de Chávez es lo mismo que el kirchnerismo y la última parte iba camino a la radicalización en el control. Mira lo que cuesta sacarlo a Maduro: perdió las elecciones y sin embargo no reconoce los resultados”.