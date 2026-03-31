El INDEC difunde hoy el índice de pobreza correspondiente al segundo semestre de 2025 El organismo estadístico publicará los datos oficiales de la segunda mitad del año pasado. Tras la fuerte baja registrada en las mediciones anteriores, el oficialismo aguarda los números con la esperanza de sumar un respaldo clave a su programa económico.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer uno de los indicadores sociales y económicos más sensibles para el país: el índice de pobreza e indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025.

Según la información procesada por la Agencia Noticias Argentinas, la publicación de este informe es aguardada con suma expectativa en la Casa Rosada. Para el Gobierno, la confirmación de una nueva baja en los índices representaría un respiro fundamental y un argumento de peso en medio de las discusiones sobre la actualidad de la economía y el impacto del ajuste en los hogares argentinos.

La evolución de los números: del pico a la recuperación

Para entender el escenario con el que se llega a la publicación de hoy, es clave repasar el comportamiento de los indicadores durante el último año y medio.

Durante el primer semestre de 2024, el índice de pobreza había alcanzado un preocupante 52,9%, lo que significó un salto de 12,8 puntos porcentuales respecto a igual período de 2023. En ese mismo lapso, la indigencia se había duplicado, trepando al 18,1%.

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Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 2024, los números comenzaron a mostrar un marcado sendero descendente. En el segundo semestre de ese año, la pobreza bajó considerablemente al 38,1%, mientras que la indigencia cayó al 8,2% (quedando incluso por debajo de los valores del final de la gestión del Frente de Todos).

Esa tendencia a la baja logró sostenerse y profundizarse en la última medición oficial disponible: en el primer semestre de 2025, la pobreza cayó al 31,6% (el valor más bajo desde la segunda mitad de 2018), y la indigencia perforó el piso del 7%.

El historial reciente de la pobreza en Argentina:

Período Nivel de Pobreza Nivel de Indigencia Primer Semestre 2024 52,9% 18,1% Segundo Semestre 2024 38,1% 8,2% Primer Semestre 2025 31,6% 6,9% Segundo Semestre 2025 Dato a conocer este martes Dato a conocer este martes