El nuevo subsecretario de Ambiente dijo que el Gobierno falló en la prevención de incendios Fernando Jorge Brom es quien asumió tras la renuncia de Ana Lamas. Planteó que no están los recursos en los lugares que tienen que estar para combatir el fuego y, además, sostuvo que no hubo hasta ahora una “comprensión de que el tema ambiente es absolutamente ecológico” y no “ideológico”.

Por Redacción - El Ocho 14/02/2025 · 11:59 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio