El PJ se reunió tras el fallo contra Cristina Kirchner y decidió marchar el miércoles, entre otras “acciones de resistencia” Los principales dirigentes del peronismo se reunieron este jueves en apoyo a la expresidenta, quien en pocos días deberá empezar a cumplir una condena a seis años de prisión confirmada por la Corte. No estuvo Kicillof

Los principales dirigentes del peronismo acordaron este jueves coordinar acciones de “resistencia” para expresar un “amplio” apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner, quien en pocos días deberá empezar a cumplir una condena a seis años de prisión confirmada por la Corte Suprema.

Entre otras acciones, el Consejo Nacional del Partido Justicialista acordó realizar una marcha el próximo miércoles, último día que tiene la expresidenta para presentarse ante la Justicia y empezar a cumplir con la pena.

“Lo que estamos programando es que, si Cristina tiene que ir a los tribunales el miércoles, acompañarla desde su casa con una marcha multitudinaria. Estaremos allí, pacíficamente, acompañando a quien creemos que representa la esperanza en Argentina”, dijo a la prensa la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti al final la reunión del PJ.

“La idea es empezar a organizar esta etapa de resistencia y este pedido de «Cristina libre»”, dijo Fernández Sagasti.

Para preparar esa “resistencia”, el máximo órgano de conducción del PJ decidió convocar para este viernes a intendentes y gobernadores peronistas, dirigentes de otras fuerzas políticas aliadas, organizaciones sociales y dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina.

“A partir de mañana vamos a generar un grupo de trabajo para acompañar a la expresidenta y planificar acciones concretas. Estamos ante un hecho de proscripción”, afirmó el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Diego Giulano.

En el encuentro del PJ estuvieron como “invitados especiales” el titular del Frente Renovador (FR) Sergio Massa, el dirigente de Patria Grande Juan Grabois y el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

En la reunión del Consejo del PJ se hicieron presentes una amplia cantidad de figuras del peronismo nacional, legisladores, intendentes, dirigentes gremiales y referentes sociales.

Entre los principales referentes legislativos se destacó la presencia de Eduardo “Wado” de Pedro, Oscar Parrilli, José Mayans, Lucía Corpacci, Anabel Fernández Sagasti y Silvina García Larraburu, todos senadores nacionales.

Además de los diputados nacionales Carlos Heller, Eduardo Valdés, Paula Penacca, Agustina Propato, Cecilia Moreau, Diego Giuliano y Mario “Paco” Manrique, y Máximo Kirchner, quien también preside el PJ bonaerense.

Entre los ex funcionarios de relevancia nacional que participaron se encontraron Sergio Massa, ex ministro de Economía; Agustín Rossi, ex jefe de Gabinete y ministro de Defensa; Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura; Aníbal Fernández, ex ministro de Seguridad; Felipe Solá, ex canciller; Jorge Taiana, también ex ministro de Defensa; y Nicolás Trotta, ex ministro de Educación.

Kicillof no estuvo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof no estuvo en la cumbre del PJ. La agencia Noticias Argentinas publicó que desde el entorno del mandatario explicaron que no estuvo presente en la convocatoria debido a que el vicepresidente primero del PJ, José Mayans, les indicó que “no estaba contemplado” hacer extensiva la convocatoria de hoy a los gobernadores peronistas.

