El riesgo país cae con fuerza y marca mínimos de los últimos años El indicador que mide JP Morgan bajaba este viernes a 433 puntos básicos, mientras los títulos soberanos ganan hasta 0,4% en Wall Street

El riesgo país continúa con tendencia a la baja y al promediar la rueda de este viernes se ubicaba en 433 puntos básicos, aunque los bonos operan con resultado mixto.

El retroceso mantiene el proceso que se inició el jueves tras la mejora de la nota de la deuda pública por parte de Standard & Poor’s.

En caso de que el índice que elabora JPMorgan perfore los 400 puntos, además de llegar a mínimos del año 2018, se acerca la posibilidad de que el país pueda volver a los mercados voluntarios de crédito.

Ese es uno de los objetivos del Gobierno nacional y que explica muchas de las medidas de ajuste económico. Además, la semana pasada Fitch Ratings también había mejorado la calificación de los bonos argentinos.

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En tanto, Moody’s adelantó que en su revisión de julio evaluará la situación de la deuda argentina y se espera que también decida una mejora.

Estas tres firmas son las que influyen en el mercado de bonos mundial a través de sus consideraciones y el hecho de que mejoren la nota implica que hay más dinero disponible de inversores para comprar títulos argentinos. Esto mejora los precios de los bonos y baja la tasa de interés para empresas.

Por su reglamento interno, muchos fondos que manejan activos multimillonarios tienen prohibido invertir en países con mala calificación crediticia, informó Noticias Argentinas.

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