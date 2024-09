Durante el debate sobre la Boleta Única de Papel, que obtuvo 39 votos a favor y 30 en contra, el senador Luis Juez expresó sus reservas sobre la transparencia total del sistema, pero destacó su capacidad de control. “¿Es la boleta única la garantía per se de la transparencia absoluta? No, pero garantiza, y no es poca cosa, el control. La boleta se controla sola, la controla el presidente de mesa, aunque es cierto que eso requiere un proceso pedagógico”, señaló.