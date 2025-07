El Sindicato de Petroleros de Neuquén lanzó una huelga por 48 horas que paralizará a Vaca Muerta Será el 31 de julio y 1° de agosto en protesta por más de 1000 despidos, según confirmó el líder del gremio, Marcelo Rucci. Dijo que “la conducción de la CGT se tendría que ir porque ya no representa a nadie”

Marcelo Rucci casi no tuvo tiempo de celebrar su reelección al frente del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Ganó con una amplia participación los comicios de este martes en ese gremio estratégico del sector, pero decidió un paro de 48 horas en Vaca Muerta, el jueves 31 y el viernes 1 de agosto, en protesta por más de 1000 despidos que hubo en empresas de la zona.

“Es muy difícil de explicar que en el mejor momento de Vaca Muerta haya despidos de trabajadores –dijo el sindicalista–. Pensábamos que las empresas iban a poner en valor el esfuerzo de la gente para batir todos los récords no sólo de perforación o de fractura, sino también de producción que estimaban alcanzar en 2026 y que pudieron lograr este año, con 600.000 barriles de petróleo. Estamos en una situación muy favorable para la industria, con un montón de beneficios que le dieron, pero no gotea a los trabajadores e incluso tiran a la gente a la calle sin contemplaciones”.

Rucci, sucesor del fallecido líder Guillermo Pereyra, logró este martes su primera reelección en unos comicios del gremio en los que se presentó al frente de una lista única y en los que se registró una alta participación en las urnas (cerca del 80% del padrón de 25 mil afiliados), algo que superó las expectativas porque se votó en 262 mesas habilitadas en yacimientos, bases operativas y localidades importantes a lo largo de toda la Cuenca Neuquina.

“Ahora vamos a seguir en la misma línea que tenemos, bregando por los salarios y las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores –señaló–. Creo que la gente votó eso. Es importante legitimar a una conducción que ha estado cuatro años firme y encima de todas las necesidades de los trabajadores. Este apoyo hace que redoblemos los esfuerzos para seguir adelante”.

Sin embargo, Rucci resaltó: “Estamos muy preocupados por la situación en Vaca Muerta. Si esto no cambia, vamos a ir a un paro total. Hay compañeros que están licenciados y otros, directamente despedidos. Se apostó a las obras de transporte, como los ductos al Atlántico, pero faltó un puente entre el presente y lo que se viene en 2026. Y ese vacío lo están pagando los trabajadores”.

¿Cómo comenzó el conflicto?

No hay una situación en la que las empresas estén en problemas. Han hecho un paréntesis, para el 2026 porque hoy se invirtió en los ductos para salir con el petróleo y el gas al Atlántico. Están en un cuello de botella. No saben cómo sacar el gas y el petróleo. Pero es un momento muy favorable para la industria, con un montón de beneficios que se le ha dado a la industria, pero que no gotea en los trabajadores.

Rucci señaló que la situación es responsabilidad de las empresas, de las inversiones que hacen. En este paréntesis que hay hasta 2026 optaron por bajar la actividad y echar a la gente. Esta es pura y exclusiva responsabilidad de las empresas. “Porque nosotros nos habíamos. Habíamos convenido con las empresas la importancia que tiene Vaca Muerta para el país y siempre dijimos que tenía que ser con los trabajadores adentro, que es la parte fundamental de la actividad. Y resulta que en la primera de cambio estas empresas empiezan a despedir. Y no es porque pierdan plata, sino que es por la voracidad que tienen y la falta de palabra. Y hoy estamos pasando estas situaciones en uno de los mejores momentos de la industria”.