“El terrorismo sigue, la impunidad también”: acto de familiares de las víctimas a 30 años del atentado a la Amia A partir de las 9.30 de este jueves, se concentran, personalidades internacionales, de la política, la cultura y el sector privado para rendir homenaje a los muertos y heridos. A las 9.53 el sonido de la sirena revivirá uno de los momentos más trágicos de la historia argentina.

Bajo el lema “el terrorismo sigue, la impunidad también”, los familiares de las víctimas se concentran este jueves, 18 de julio, en la Amia, a 30 años del atentado que dejó 85 muertos y cientos de heridos. El acto central contará con la presencia del presidente Javier Milei, personalidades internacionales y referentes de la política.

De acuerdo a lo que publica Infobae, se espera que los invitados comiencen a llegar al lugar a las 9.30 y que comience, puntualmente, a las 9.53, con el sonido de la sirena. Los oradores serán el presidente de Amia, Amos Linetzky, y un grupo de familiares de las víctimas. En tanto que otro dato particular será la conducción a cargo de la actriz y modelo Stefi Roitman, que nació el 18 de julio de 1994. Los organizadores consideraron que su figura simboliza el paso del tiempo desde ese día.

Entre los invitados, estará presente el presidente de la Nación, Javier Milei, que será acompañado por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y buena parte del Gabinete nacional. El Jefe de Estado orientó la política exterior de Argentina hacia un alineamiento férreo con Estados Unidos e Israel, que implicó un respaldo pleno a la comunidad judía en el país y la búsqueda de justicia en la causa Amia.

Habrá invitados internacionales, dentro de los cuales sobresalen los presidentes Luis Lacalle Pou, de Uruguay, y Santiago Peña, de Paraguay. Ambos mandatarios se reunieron ayer con Milei y compartieron un mensaje en solidaridad con el pedido de justicia por el atentado de 1994. En tanto que también asistirá Eyal Sela, el embajador de Israel en Argentina.

Los tres presidentes compartieron el evento que realizó anoche el Congreso Judío Latinoamericano y el Congreso Judío Mundial, junto con el apoyo de la Daia (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y de Amia, que se llevó a cabo den el Hotel Hilton de Puerto Madero.

En tanto que habrá cientos de delegaciones internacionales presentes, así como también organismos como el American Jewish Committee, Anti-Defamation League, el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), The Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA), Board of deputies of British Jews (UK), Executive Council of Australian Jewry, y del Central Council of Jews in Germany.

Durante el acto habrá un momento musical a cargo del artista popular Axel y, además, se encenderán velas y se colocarán ofrendas florales mientras se leerá la nómina de las 85 personas asesinadas.