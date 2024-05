En medio del conflicto con España, Diana Mondino irá al Senado a explicar la política exterior de Javier Milei El Senado anunció que la ministra de Relaciones Exteriores irá a la Cámara alta "a fin de exponer sobre los lineamientos de la política exterior argentina".

En medio del conflicto diplomático con España, la canciller Diana Mondino irá el martes que viene al Congreso para explicar la política exterior del Gobierno. La reunión se transmitirá en vivo por el canal del Senado.

Mondino visitará la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto presidida por el libertario Francisco Manuel Paoltroni (Formosa) el día martes 28 de mayo a las 16, “a fin de exponer sobre los lineamientos de la política exterior argentina”, informó la web oficial del Senado.

Más allá del escueto comunicado del Senado, se prevé que el conflicto con España esté en el centro de las preguntas de la oposición. Días atrás, los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto para citar a la canciller Mondino para que dé explicaciones sobre los continuos cortocircuitos con otros países. “Con todos los países de la región tenemos conflicto, así que creemos que es importante que la canciller nos diga hacia dónde van las políticas exteriores“, sostuvo Paulón en declaraciones a AM750.

En el marco del 41 Congreso Anual del IAEF, la ministra de Relaciones Exteriores opinó este martes sobre el conflicto que escala cada vez más en el ámbito internacional: “El conflicto con España no es algo que afecte el rumbo de la Argentina en los próximos 20 o 30 años, es un tema que me sorprendió porque no creo que haya sido un agravio a España”.

Asimismo, dijo que las declaraciones que se le atribuyen a ella contra China “no fueron ciertas” y destacó el rol de ese país para la economía argentina. En tanto, sobre el swap dijo “hace más de 20 años que esta en marcha y la plata está”.

Dijo que Argentina tiene que “cumplir, cumplir, cumplir”. Así, dejo abierta la posibilidad de que el país tenga que pagarle a China finalmente, pero dijo que se está negociando para que eso no sea necesario.