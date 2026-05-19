Endeudamiento y morosidad familiar: no habrá ayuda del Banco Central y los bancos deberán “aprender” Santiago Bausili, titular del BCRA, dijo que no habrá planes ni "subsidios del Gobierno al sector privado" por los créditos de tarjetas y billeteras a personas que ahora no pueden pagar. Afirmó que la crisis también debe ser “un proceso de aprendizaje para los bancos".

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, aseguró este lunes que las familias endeudadas no tendrán ninguna ayuda para afrontar los altos niveles de morosidad y que, en todo caso, la crisis de pago debe ser “un proceso de aprendizaje para los bancos”.

Bausili hizo declaraciones en la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al primer trimestre del año.

El titular del Central y su segundo, Vladimir Werning, dejaron en claro que no van a tomar ninguna medida para resolver las deudas crecientes de las familias argentinas que no llegan a fin de mes.

“No nos vamos a hacer cargo del dinero de la sociedad, eso no va a pasar. No habrá subsidios del Gobierno al sector privado por haber incurrido en esas pérdidas”, dijo.

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Para los funcionarios, la morosidad de los usuarios de tarjetas de créditos y billeteras virtuales deberá ser “un proceso de aprendizaje de los bancos, que volvieron a dar crédito”.

“Deberán revisar sus criterios. Tienen que mejorar su administración en los créditos, especialmente en los usuarios que toman ventajas”, señalaron.

“Hay dos soluciones: podemos absorber pérdidas. Eso no va a pasar. La alternativa: hay que regular. Se puede establecer, que se muevan en las reglas de juego pero cada banco sabe que puede hacer y que no, tienen sus normativas”, aseveró Bausili, según citó Noticia Argentinas.

El cepo al dólar para empresas sigue

Por otro lado, el Banco Central (BCRA) no tiene previsto avanzar en la remoción del cepo al dólar para las empresas. Se trata de las trabas cambiarias que se mantienen para el movimiento de caja de las empresas.

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“Los movimientos relacionados con el comercio exterior ya están liberados y a eso se sumó desde este año la liberalización para el giro de utilidades a partir de los balances 2025, lo que va a ayudar a destrabar decisiones de inversión. Para el resto, en relación con la posibilidad de que las empresas puedan pasar también a atesorar dólares, como las personas, no tenemos previsto hacer cambios. Nos sentimos bastante cómodos con este esquema”, explicó Bausili ante una consulta al respecto.

El andamiaje regulatorio “podría quedar así”, tal como funciona en la actualidad, recalcó el funcionario.