Escándalo en la Agencia de Discapacidad: desplazaron a su titular por denuncias de coimas El Gobierno nacional apartó de su cargo a Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios en los que se lo escucha describir supuestas maniobras de cobro de sobornos a prestadores de servicios vinculados al organismo.

Según informó la Vocería Presidencial, la decisión fue “preventiva” y busca garantizar la transparencia en la investigación. En paralelo, el fiscal Franco Picardi abrió una causa judicial para determinar responsabilidades. El ministro de Salud, Mario Lugones, asumirá la intervención de la Agencia hasta que se designe un nuevo responsable.

Los audios, difundidos en el programa Data Clave, revelan un esquema en el que operadores de la ANDIS pedían dinero a empresas proveedoras —principalmente droguerías y laboratorios— para facilitarles contratos con el Estado. Entre las firmas mencionadas aparece Droguería Suizo Argentina, vinculada políticamente a Martín Menem, señalada como intermediaria privilegiada en la compra de medicamentos.

En las grabaciones, Spagnuolo admite que “van a pedirle guita a los prestadores” y describe un mecanismo de recaudación paralela que, según su testimonio, operaba “a sus espaldas”. También afirma haber advertido al propio presidente Javier Milei sobre estas prácticas irregulares.

La oposición reclamó explicaciones inmediatas y advirtió sobre la gravedad del caso, ya que involucra fondos destinados a la cobertura de medicamentos, internaciones y transporte para personas con discapacidad.

La investigación judicial y la intervención del organismo definirán el alcance del escándalo, que golpea al Gobierno en plena campaña electoral y abre interrogantes sobre los vínculos empresariales y políticos detrás de la provisión de servicios de salud.