Espert confirmó que recibió 200 mil dólares de Fred Machado, pero negó vínculos ilícitos El candidato a diputado por LLA negó las acusaciones que lo vinculan al empresario detenido por presuntos delitos de narcotráfico.

El economista y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, reconoció haber recibido 200 mil dólares de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, pero aseguró que el dinero correspondió a su actividad privada como consultor y no a aportes irregulares de campaña.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la compañía. A principios de 2019, acepté el contrato y recibí un adelanto en una cuenta a mi nombre. ¡Nada que esconder!”, declaró Espert.

El dirigente explicó que el vínculo con Machado surgió en el mismo año en que presentó su libro La sociedad cómplice en Viedma, ciudad natal del empresario. En ese contexto, aseguró que decidió postularse como candidato presidencial y que Machado, al igual que otros, ofreció apoyo para la campaña.

El economista enfatizó que la operación fue transparente: “Una de las condiciones que puse fue que el pago se hiciera exclusivamente por transferencia desde un banco de Estados Unidos, dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo. No se trató de un pago de Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”.

En tono de defensa, Espert agregó: “Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás. Jamás recibí fondos que no estuvieran debidamente justificados ni que tuvieran un origen ilícito. Los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de investigación propia”.

El candidato también apuntó contra sus adversarios políticos: “Hace cuatro años inventaron esta campaña sucia que hoy repiten. Grabois volvió a levantar los mismos argumentos y encima ahora se mete con mi familia. En Argentina está todo al revés: los ciudadanos privados damos explicaciones, mientras los políticos corruptos nunca las dan”.

Finalmente, en clave electoral, Espert llamó a su espacio a sostener la campaña rumbo a octubre: “Tenemos la responsabilidad de no aflojar ni dejarnos psicopatear. No podemos tirar por la borda todo el esfuerzo de estos dos años y dejar que vuelvan los mismos de siempre, los que han demostrado ser capaces de cualquier cosa para recuperar el poder”.