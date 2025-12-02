Esteban Bullrich confirmó que se quiere presentar como candidato a presidente El exsenador nacional expresó a través de un video que su principal motivación es promover la unidad nacional y dejar un legado positivo para las próximas generaciones.

El exsenador nacional Esteban Bullrich confirmó que se quiere presentar como candidato a presidente en 2027. Además, sostuvo que su objetivo es “unir a los argentinos”, incluso si no resulta electo. Al abordar su motivación, Bullrich recordó el momento en que dejó su banca en la Cámara alta, señalando que renunció “a los honores pero no a la lucha”.

En diálogo con LN+, explicó que su compromiso sigue orientado a “dejar un mejor país” para sus hijos, y en ese marco, expresó con claridad: “Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027”.

“Obvio que María Eugenia (Sequeiros) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar”, aseguró, puesto que su núcleo familiar se convirtió en estos últimos en su principal sostén luego de recibir el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“Los ojos son la puerta del alma. Por eso, la campaña sería mi alma, hablándole al alma de los argentinos”, explicó Bullrich. A su vez, aclaró que sus intenciones están motivadas por la misión de su vida. “Cuando uno siente tanto que encontró su misión, no le puede escapar”, afirmó.

En el plano personal, compartió una reflexión que forma parte de un libro de su autoría aún inédito: “No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe”.

Al analizar la situación política actual, Bullrich expresó su descontento tanto con el panorama nacional como internacional. Retomó una idea central de su próximo libro, titulado Liderazgo espiritual, para definir el tipo de conducción que considera necesaria en el país: “La Argentina no necesita héroes de bronce, líderes infalibles ni iluminados que prometan salvaciones instantáneas. La Argentina necesita almas grandes, hombres y mujeres que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte”.