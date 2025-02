Exdirector del BCRA advierte: “No hay dólares suficientes para enfrentar una corrida” El economista Daniel Marx también se refirió a la negociación que lleva adelante el Gobierno nacional con el FMI

En medio de las conversaciones que llevan adelante las autoridades económicas argentinas con los delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente Javier Milei ratificó la política monetaria y el tipo de cambio fijado. En ese marco, surgen distintos análisis sobre las presiones que ejercerá el organismo internacional para determinar el rumbo de la gestión libertaria.

Es por ello que Daniel Marx, director ejecutivo de Quantum Finanzas y extitular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre 1987 y 1988, planteó que “el FMI reconoce que Argentina ha hecho mucho esfuerzo en corregir los números fiscales, bajar la inflación y corregir algunos precios de los servicios públicos, pero también sabe que ya hay mucha plata prestada”.

A su vez, interpretó que “el FMI necesita una resolución argentina sobre cómo va a salir del cepo, que es el punto más complicado en esta negociación”.

Si bien opinó que “el cepo está mucho más liberalizado que lo que estuvo un año atrás”, dijo que “no es un buen momento para levantar el cepo porque siguen las restricciones“.

Fue entonces que sentenció: “Hoy el Gobierno considera que no hay dólares suficientes para enfrentar una corrida”. “Estamos en la situación donde es cierto que el Banco Central compra y vende reservas. En el medio se fue quedando con algo, pero no lo suficiente”, precisó en diálogo con AM 750 y consideró que “se debería incrementar el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central y con eso mantener alguna línea de competitividad de determinados sectores”.

Daniel Marx también se expresó al respecto del tipo de cambio: “El peso ahora está un poco más reforzado que lo que estaba antes, porque la gente no sale corriendo del peso como lo hacía antes”. “El FMI no pide una devaluación el primer día, y el Gobierno no quiere que haya devaluación”, reflexionó.

Sobre el camino hacia la libre circulación de divisas, el economista apuntó que “no hay una dolarización endógena pensando que el dólar va a reemplazar el peso, se están utilizando cada vez más las dos monedas”.

Por otra parte, indicó que “hay precios en Argentina que reflejan costos de producción que son más elevados que en otros lados y otros que podrían generar ingresos por importaciones”.