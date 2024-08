Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género Lo hizo ante el juez Julián Ercolini, por videollamada, desde España. La investigación se inició luego de que la Justicia encontrara chats e imágenes con signos de violencia en el celular de la secretaria del expresidente.

La ex primera dama Fabiola Yañez finalmente decidió impulsar una denuncia penal contra Alberto Fernández por violencia física y el delito de hostigamiento. El juez federal Julián Ercolini decidió prohibirle la salida del país al ex presidente y además ordenó “medidas de restricción y protección”, confirmó una fuente judicial. Y agregó: “La restricción es para que no se comunique a sus dispositivos”.

Según reveló el diario Clarín el pasado fin de semana, se habrían detectado en el celular de la histórica secretaria de Fernández, María Cantero, imágenes y chats que abonarían esa hipótesis.

El teléfono de Cantero fue secuestrado y peritado en el marco de la causa que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini. Allí se indaga sobre la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado.

En la causa de los seguros, el ex jefe del Ejecutivo está acusado, entre otros delitos, de malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de gestoría dados de alta durante su presidencia a favor de su amigo, Héctor Martínez Sosa, esposo de Cantero.

Cuáles son los datos que tiene la Justicia de presunto maltrato de Alberto Fernández a Fabiola Yañez

En el celular de Cantero habría cuatro fotos de Yáñez, una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado y otra con moretones en todo el sector derecho del tronco, las costillas y la axila. Habría además un video en el que se vería una persona, posiblemente identificable como el expresidente, en una presunta actitud violenta hacia su pareja.

El hallazgo fue en la causa a cargo del juez federal, Julián Ercolini. Al no tratarse de un delito federal, y para preservar la intimidad de la exprimera dama, el magistrado abrió el 13 de junio un legajo reservado en la causa. El 26 de ese mismo mes el tribunal le envió esos datos, de manera reservada, a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, donde lo analizaron y sugirieron citar a la persona agredida.

