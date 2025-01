Fabiola Yañez no podrá comunicarse con Alberto Fernández por tres meses La medida fue decidida por un juez y a partir de ahora solo pueden hablar por temas vinculados a la patria potestad del hijo de ambos. El expresidente denunció que su expareja lo hostigaba y presentó audios de prueba para justificar la medida.

Nuevo round en la disputa judicial entre el expresidente Alberto Fernández y la periodista Fabiola Yáñez. Luego de una denuncia por supuesto hostigamiento, un juez contravencional le prohibió a la ex primera dama que se comunique con el ex presidente durante 90 días. La medida no afecta a comunicaciones por cuestiones relacionadas con el hijo de ambos, Francisco.

“Disponer que, por el término de noventa (90) días corridos desde su notificación fehaciente, la Sra. Fabiola Andrea Yáñez no deberá mantener ningún tipo de conversación con el Sr. Alberto Ángel Fernández, por sí o por interpósita persona, con excepción aquello que haga sobre la patria potestad del hijo en común”, dice la resolución firmada por el juez Christian Brandoni a la que tuvo acceso y publicó Infobae.

La disputa comenzó hace un mes, cuando Alberto Fernández denunció a Yáñez por hostigamiento y acompañó audios que habrían sido grabados en el mes de noviembre ante la justicia contravencional de la Capital Federal.

Si bien la resolución a la que accedió infobae intima a ambas partes a no divulgar contenido que pueda afectar la privacidad del hijo de ambos, nada dice respecto a otras conversaciones previas a la resolución.

Los audios que presentó el expresidente ante la justicia se filtraron en los días posteriores a que se conoció un video de Yañez en una cena de Fin de Año. Motivo por el cual el expresidente pidió la restitución de su hijo al país en la misma causa y motivó un debate público que incluyó al presidente Javier Milei.

Milei criticó que la ex primera dama cuente con custodia a cargo del Estado argentino en España. Cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación se encaminaba a presentar un informe para que se le retire la seguridad, Fabiola Yáñez renunció a la misma a través de su abogada, Mariana Gallego. El documento que presentó en el juzgado de Julián Ercolini aclara que la custodia se le fue “impuesta en su lugar de residencia, Madrid, Reino de España, desde hace más de un año, cuando decidieron mudar su lugar de residencia en forma permanente a dicho país”, detalló Infobae. “Posteriormente, la custodia fue reforzada conforme es de estilo en los casos de violencia de género”, aclaró el escrito ante Ercolini.