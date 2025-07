Fondos demandantes aclaran que no pretenden el 51% de acciones y el Gobierno reitera que no negociará El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que Argentina "no va a negociar" y rechazó "cualquier acuerdo clandestino". Los demandantes aclaran que su objetivo es cobrar el juicio ganado, no quedarse con la petrolera

Por Redacción - El Ocho 18/07/2025 · 16:43 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio