Fotos de Fabiola Yáñez con moretones refuerzan la denuncia contra Alberto Fernández Se conocieron a la par de chats donde la ex primera dama le recrimina al ex presidente que la golpeaba “todo el tiempo” y sin “explicación”

Una serie de fotos de Fabiola Yáñez con moretones en su cuerpo y chats donde supuestamente le recrimina a su ex marido, el ex presidente Alberto Fernández, por golpearla físicamente se conocieron este jueves y refuerzan su denuncia por violencia de género.

El sitio Infobae publicó dos imágenes de la ex primera dama, donde se la ve con un ojo y un brazo morados y que ella misma le habría enviado por Whatsapp a su ex marido en 2021, en medio de la pandemia de coronavirus.

“Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, plantea Yáñez en ese diálogo virtual.

En esas capturas también aparece la respuesta: “Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”. Y al rato le pide que se detenga: “Me siento muy mal. Me cuesta respirar. Por favor pará”.

MIRA TAMBIÉN Difunden un polémico video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato tomando alcohol en la Casa Rosada

Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este último martes durante una videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al ex presidente por lesiones leves.

Ercolini contaba con material audiovisual que alertaba sobre hechos de violencia de género contra la ex primera dama, a partir del peritaje del teléfono celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, en el marco de otra causa en la que el ex jefe de Estado es investigado por presunto tráfico de influencia en la contratación de seguros para el Estado.