Francos confirmó el veto a las leyes sancionadas pero tendió un puente con los gobernadores: “No todos son lo mismo” El jefe de Gabinete confirmó que las normativas aprobadas este jueves en la atípica sesión del Senado serán frenadas por el presidente Javier Milei, o bien por vía judicial. De todos modos, le bajó un cambio al enojo de Milei y aseguró que aún hay margen de conversación con los mandatarios provinciales.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete Guillermo Francos confirmó que las leyes aprobadas este jueves en la atípica sesión del Senado serán frenadas, ya sea por veto del presidente Javier Milei, o bien por vía judicial. De todos modos, le bajó un cambio al enojo de Milei con los gobernadores y aseguró que aún hay margen de conversación con los mandatarios provinciales.

“No todos son lo mismo, hay algunos que se dedican a gastar y otros que son más austeros en la administración de los recursos públicos”, observó Francos sobre los gobernadores este viernes en diálogo con Radio Mitre.

“No creo que esté todo roto, creo que hay posibilidad de conversar; de hecho, conversamos permanentemente con los gobernadores y con algunos vamos a tener acuerdos electorales”, señaló.

Así, el jefe de ministros le puso paños fríos al enojo del presidente que habló de traición ya que, finalmente, la Cámara Alta sancionó las leyes jubilatorias, la reactivación de la moratoria y la emergencia en discapacidad. Sin mencionar a nadie directamente, Milei dijo en la Bolsa de Comercio que le habían clavado “un puñal por la espalda”. Así, retomó la línea que había marcado el día previo en una entrevista, cuando directamente lanzó que los jefes provinciales intentaban “romper todo”.

MIRA TAMBIÉN Cristina Kirchner y el resto de los condenados deberán devolver al Estado 684 mil millones de pesos

“Nosotros varias veces estuvimos explicando cuál era el costo que tenían las reformas y pensamos que iba a tener otro resultado nuestra presión”, observó Milei sobre la sesión de este jueves y confirmó: “Trataremos de que no se aprueben, de explicar por qué no son viables y confiamos en poder convencer a los diputados por lo menos a 1/3 de los diputados o 1/3 de los senadores para que no la ratifiquen, como ya lo hemos hecho en oportunidades anteriores”.

Sobre los proyectos referidos a las jubilaciones y la discapacidad, planteó que “no tienen indicado cómo se financian” y que “eso no es legal”.