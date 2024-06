Fuerte cruce entre Wado de Pedro y Victoria Villarruel en el recinto: “Usted no me puede reprimir la palabra” La presidenta del Senado rechazó la moción del lesgilador de Unión por la Patria que proponía crear una comisión con dos senadores por bloque para trabajar sobre los incidentes afuera del Congreso.

En medio del debate por la Ley Bases, Eduardo “Wado” de Pedro y Victoria Villarruel protagonizaron un tenso ida y vuelta que terminó a los gritos. El senador de Unión por la Patria propuso una moción de orden por las manifestaciones seguidas de represioón policial pero fue rechazada por la vicepresidenta y se chicanearon con sus historias personales.

La sesión en la Cámara Alta avanzaba con normalidad hasta que De Pedro pidió una moción especial: “Queremos constituir una comisión para ver qué está sucediendo afuera y frenar la represión a los manifestantes que fueron en paz a expresarse“, solicitó el legislador que se mostró afectado por lo que estaba ocurriendo.

"Senador, no me haga entrar en su historia personal", le dice Villarruel a Wado de Pedro. Quizá le puede preguntar a los represores que visitaba en la cárcel qué hicieron con el cuerpo de la mamá de Wado. pic.twitter.com/7CUqIrEbfD — Luciana Bertoia (@LucianaBertoia)

Pero Villarruel fue tajante en su respuesta. “Esa moción de orden no existe”, dijo y el tono de voz comenzó a elevarse. “Usted no me puede reprimir la palabra. Una moción es una moción“, respondió De Pedro. A lo que Villarruel replicó: “No hay ninguna moción. La sesión va a continuar”.

Lejos de callarse, el ex Ministro de Interior señaló: “Yo se que usted reivindica un régimen distinto, este es un régimen democrático y republicano”. Y la vicepresidenta gritó: “No me haga hablar de su historia personal. Si quiere irse, nadie se lo impide“. Acto seguido le habilitó la palabra a otro senador.