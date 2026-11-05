Furor por la visita del papa León XIV: las búsquedas de alojamiento se dispararon hasta un 500% La inminente llegada del Sumo Pontífice a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, generó un boom de reservas en las ciudades que recorrerá. Luján y Córdoba lideran la demanda, impulsada tanto por fieles locales como por extranjeros.

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina, que tendrá lugar entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, desencadenó un impacto turístico sin precedentes en las ciudades que forman parte de su itinerario. Según datos oficiales relevados por la plataforma Airbnb, los principales destinos que recorrerá el Sumo Pontífice registraron un aumento exponencial en el desplazamiento de fieles y en las búsquedas temporales de estadías.

Las estadísticas marcan que Luján y Córdoba se convirtieron en los dos epicentros con mayor nivel de demanda de cara a los próximos días. La ciudad bonaerense experimentó un incremento interanual en las búsquedas superior al 500%, impulsado por la devoción popular ante la presencia papal programada para el 11 de noviembre. Por su parte, la capital cordobesa, que recibirá al líder de la Iglesia Católica un día antes, el martes 10, registró una suba del 400% en comparación con el mismo período del año anterior.

En cuanto al perfil de los visitantes, el 40% de quienes buscan alojamiento son de origen argentino. Sin embargo, el acontecimiento despertó un fuerte interés regional e internacional: los viajeros brasileños representan el 20% de las consultas, seguidos por los estadounidenses (10%) y los chilenos (menos del 10%). Sobre la modalidad de viaje, predominan las escapadas colectivas: el 70% de las búsquedas corresponden a grupos sin menores a cargo, destacándose las estadías en pareja (40%) y los grupos de tres o más adultos (20%). Los viajes en familia o con menores abarcan poco más del 10%.

El fenómeno de movilización masiva no se limitará únicamente al territorio nacional. El desplazamiento de fieles abarca también a Uruguay, país que integra la gira papal. Las búsquedas realizadas por argentinos para alojarse en ciudades como Montevideo y Paysandú aumentaron casi un 200% interanual, con la Ciudad de Buenos Aires como principal distrito emisor de consultas. “Este fenómeno es una señal de cómo los grandes acontecimientos culturales pueden ser catalizadores de la movilidad de personas y del desplazamiento de cercanía”, destacaron desde la plataforma de alojamientos.

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