Gianinna Maradona exigió que Matías Morla y Víctor Stinfale sean juzgados por la muerte de su padre A más de cinco años del hecho, la hija del exfutbolista apuntó contra el entorno legal y médico. Aseguró que existió un plan motivado por intereses económicos y responsabilizó directamente a los profesionales de la salud imputados.

En el marco del segundo debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona, Gianinna Maradona reclamó que los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale, junto a Vanesa Morla y el exasistente Maximiliano Pomargo, sean incluidos entre los acusados por el fallecimiento del ídolo deportivo. La hija del exfutbolista señaló al exapoderado legal como quien “manejaba los hilos” de un plan estructurado en torno a los cuidados de su padre durante sus últimos meses de vida.

Respecto a los siete profesionales de la salud actualmente imputados en la causa, la diseñadora de 36 años remarcó que omitieron sus obligaciones básicas durante la internación domiciliaria en el barrio cerrado San Andrés, de Tigre. En ese sentido, cuestionó severamente la estrategia de defensa del neurocirujano Leopoldo Luque. Argumentó que, en su momento, el médico se presentaba públicamente como el profesional de cabecera de Maradona y cobraba honorarios por esa función, por lo que calificó de “insostenibles” sus intentos actuales de desligarse de las decisiones tomadas frente al deterioro de la salud del paciente. Sus críticas también alcanzaron al accionar de la psiquiatra Agustina Cosachov y del psicólogo Carlos Díaz.

Según el testimonio de la hija menor de Claudia Villafañe, la decisión de trasladar al exfutbolista a la vivienda en la zona norte del conurbano bonaerense respondió a los intereses económicos de su entorno y no a sus requerimientos médicos. Afirmó que evitaron ingresarlo a un centro neuropsiquiátrico porque, de hacerlo, el esquema de negocios administrado por Morla corría riesgo. Además, denunció que en el domicilio no se contaba con la aparatología necesaria y que el personal de enfermería ni siquiera realizaba el control de los signos vitales.

Finalmente, Gianinna detalló el impacto personal que le genera afrontar este proceso judicial a cinco años y cuatro meses del deceso. Manifestó vivir con una “tristeza absoluta” y relató el dolor que le produjo descubrir el rol que desempeñó su primo, Jonathan Espósito, quien cobraba un sueldo del entorno mientras les aseguraba a ella y a su hermana Dalma que su padre estaba resguardado.

MIRA TAMBIÉN Una auditoría reveló una millonaria red de fraude oftalmológico

NA