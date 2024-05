Guillermo Francos: “El Presidente me eligió a mí porque con la política argentina a él se le hace complicado” El flamante jefe de Gabinete evaluó los motivos de su designación y confirmó que Federico Sturzenegger ingresará al Gabinete, pero aún no está determinado en qué cargo.

Guillermo Francos, ex ministro del Interior que reemplazará a Nicolás Posse como jefe de Gabinete, quien presentó la renuncia por pedido de Javier Milei, evaluó que su nombramiento responde a que el Presidente considera que “es un momento en el que la política y la acción del Gobierno cuenta con varios objetivos pendientes” y al mismo tiempo “hay que coordinar el momento del país con las acciones de Gobierno”.

De acuerdo a lo que publicó Infobae, el periodista Marcelo Longobardi le consultó a Francos en Radio Rivadavia si en su nuevo cargo tendrá el rol de generar diálogo y consensos con la clase política. “Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta: el Presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta”, contestó.

A la vez, confirmó que Federico Sturzenegger ingresará al Gabinete, pero aún no está determinado en qué cargo. “Es una figura clave con miras a la desregulación del sistema; tuvo mucho que ver en la conformación del DNU y la Ley Bases original, y trabaja en cómo simplificar el Estado. Será una incorporación importante en el gabinete, no está definido el nombre del cargo”, señaló.

En tanto, Francos aseguró que Milei está “abierto” a incorporar gente que “abrace las ideas d la libertad”, sin hacer ningún tipo de discriminación, según informa La Nación. “No estoy pensando en nadie concreto, pero iremos conversando. Es un ministerio muy grande”, sostuvo sobre la posibilidad de sumar nuevos alfiles a su estructura.