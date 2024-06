Guillermo Francos: “No va haber devaluación y la gente va a tener que liquidar los dólares” El Jefe de Gabinete se refirió este domingo a la habilidad del Gobierno para gestionar la ley Bases y atraer inversiones, el cepo cambiario y la relación con PRO

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este domingo que no habrá devaluación y que los ciudadanos deberán liquidar sus dólares, en un intento de estabilizar la economía y atraer inversiones tras la aprobación de la ley Bases.

“Ahora se verá nuestra habilidad para gestionar la ley Bases y atraer inversiones, si somos eficientes o no”, expresó Francos.

Respecto a las expectativas sobre los mercados, el ministro indicó: “No esperaba una reacción inmediata de los mercados. Supongo que los mercados todavía están analizando y van a empezar a analizar el impacto cuando empiecen a aparecer algunas medidas. El mercado va a rebotar cuando haya estabilidad institucional y medidas económicas concretas”.

El jefe de Gabinete subrayó que el presidente Javier Milei actúa con prudencia respecto al levantamiento del cepo cambiario para evitar un golpe a la inflación.

En una entrevista con Infobae, Francos afirmó también que “el kirchnerismo tiene una necesidad de obstruir. No terminaron de asimilar la derrota”.

Sobre la relación con el PRO y posibles alianzas, el funcionario mencionó que “la relación con el PRO es casi natural. Hemos trabajado muy cómodos con ellos en el tratamiento de estas leyes. Hoy, Milei tiene una capacidad de penetración mucho más grande que la del PRO”.

“Hay distintos vectores de la economía que deben ser analizados en conjunto. A veces es muy difícil alinearlos todos. Por ejemplo, decís que tenés más liquidez en los bancos que hoy tienen que colocar. Perfecto. Entonces, ¿qué hacen los productores agropecuarios? Hoy, quizá muchos están tomando crédito para no liquidar divisas, porque están esperando lo que dice algún trasnochado que dice va a haber una devaluación del 30%. Entonces dicen: «Mejor espero, a ver si liquido más tarde. Prefiero endeudarme a una tasa del 25% o 30% y después ver qué pasa con el dólar». Eso ha generado que no tengas la misma liquidación de divisas que normalmente podrías haber tenido. No va haber devaluación y la gente va a tener que liquidar los dólares. Porque después, al final, si vos operás tu producción solamente con endeudamiento, sin capital, vas a tener un problema. Hubo un momento en el último mes cuando se sumaron una serie de circunstancias políticas: el tema previsional, la falta de apoyos a la ley. Y hubo también comentarios de algunos analistas económicos sobre cómo el fondo estaba viendo la situación de la Argentina. Que le hicieron decir al fondo cosas que el Fondo no dijo. Entre ellas, lo de la devaluación del 30% o la eliminación del dólar blend. La idea es que todo eso se vaya aclarando. Seguramente el Ministro, el Banco Central van a ir aclarando estas medidas que el Presidente anunció rápidamente, y van a decir cómo se conjugan. Nunca nadie pensó que esto iba a ser lineal. Vas a tener un proceso donde, por ahí, bajó más de lo previsto el mes pasado la inflación, y este mes por ahí es un poquito más alta que el mes anterior, y después bajará otra vez. Por eso el Gobierno va tomando medidas y va tratando de acompasarlas en función del objetivo principal, que es eliminar la inflación”, expresó Francos.