Guillermo Francos proyectó una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027 El exjefe de Gabinete respaldó el rumbo económico de la gestión de Javier Milei, descartó un quiebre interno con Patricia Bullrich y destacó la llegada del papa León XIV en noviembre como una oportunidad para alcanzar consensos.

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos respaldó con firmeza el rumbo económico del Gobierno nacional y analizó el tablero político de cara al mediano plazo. En declaraciones radiales, el exfuncionario consideró que las inversiones previstas en sectores estratégicos comenzarán a dinamizar la actividad y anticipó que, en los comicios generales de 2027, La Libertad Avanza y el PRO confluirán en un mismo armado electoral junto a otros sectores afines a las ideas de libre mercado.

En diálogo con Splendid AM990, Francos rechazó de plano que la Argentina se encuentre ante un escenario recesivo inminente y pidió realizar una lectura más amplia de los indicadores macroeconómicos. “Uno tiene que ver no la foto sino la película completa, de dónde venimos, hacia dónde vamos”, sostuvo. En esa línea, ponderó la consolidación del equilibrio fiscal y el repunte de las exportaciones como variables fundamentales que marcan un contraste frente al escenario recibido en diciembre de 2023.

Ante las consultas sobre las complejidades que aún golpean al consumo y al entramado productivo, el dirigente planteó que la administración libertaria no debe alterar su hoja de ruta por contingencias coyunturales. Asimismo, remarcó el impacto proyectado del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), asegurando que los desembolsos de capital en áreas como la minería y la energía serán el motor de la reactivación y la generación de puestos de trabajo genuinos.

El armado electoral y la relación con el PRO

Al profundizar sobre el escenario electoral futuro, Francos se mostró convencido de que las fuerzas liberales terminarán unificando criterios para sostener las reformas en marcha. “Estoy convencido de que los integrantes de este espacio, el PRO, todos los partidos que han conformado parte de esa alianza, y La Libertad Avanza, van a participar en la elección juntos”, sentenció.

En paralelo, descartó que las divergencias internas deriven en una ruptura con Patricia Bullrich. “No creo que pueda llegar a romper para hacer una especie de mileísmo pero sin Milei”, analizó, remarcando su respeto por la titular de la cartera de Seguridad y sosteniendo que cualquier diferencia debe supeditarse a la continuidad del proyecto político central. En el plano personal, evitó confirmar aspiraciones propias para 2027: “Si existe esa posibilidad o si me invitan a participar, lo voy a hacer, por supuesto, pero no es algo que me desvele hoy”.

Por último, el exjefe de ministros se refirió a la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, programada para el próximo mes de noviembre, y valoró su llegada como un punto de encuentro cívico. “Ojalá pueda a través de su convocatoria generar más unión entre los argentinos de todos los sectores”, expresó, reconociendo que los eventuales señalamientos sociales del Sumo Pontífice hacia los sectores más vulnerables forman parte sustancial de su labor pastoral.