Guillermo Francos: “Vamos a ganar las elecciones del año que viene” El jefe de Gabinete se mostró a favor de consolidar un acuerdo electoral con el PRO para las legislativas 2025. Además, pidió no “darle más vueltas” a la tensión abierta entre Javier Milei y Victoria Villarruel.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vaticinó un triunfo electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de 2025, y se mostró a favor de consolidar un acuerdo electoral con el PRO, la fuerza que conduce Mauricio Macri, pese a la tensión abierta en las últimas semanas.

Tras argumentar que el Poder Ejecutivo suspendió el llamado a sesiones extraordinarias previsto para el mes de diciembre por falta de acuerdos con los demás bloques, Francos afirmó: “La ley (Bases) que aprobamos ha sido suficientemente amplia y comprensiva de distintos aspectos que necesitábamos, que nos da margen para poder trabajar y desarrollar las políticas del gobierno sin problema”

“Por supuesto que quisiéramos avanzar más, pero para eso tenemos las elecciones de este año que viene. Entonces, cuando las elecciones del año que viene, seguramente vamos a ganar las elecciones y a obtener un bloque de diputados muy numeroso que va a poder imponer sus criterios en el Congreso de la Nación”, remarcó en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, aclaró: “Recuerdo lo que decía el Presidente Milei en la campaña: hay reforma de primera generación, hay reforma de segunda generación, ya empezamos con la de primera. Las de segunda generación las vamos a empezar cuando tengamos bloques propios”.

Según detalló, las reformas de segunda generación son la tributaria, los cambios en la ley laboral y el debate en torno al sistema de coparticipación que quedarán relegados a tratarse cuando el oficialismo obtenga “la fuerza parlamentaria suficiente para llevarlas adelante”.

Pese a las marcadas diferencias con el PRO, el titular de ministros planteó que hay muchas posibilidades de “tener conversaciones y acordar temas” que permitan sellar un pacto electoral. “Macri está molesto por algún tema en particular, por el tema de Kueider. No todos sus senadores votaron de la misma forma, pero no tiene importancia”, subrayó e funcionario luego de que el presidente del partido amarillo calificara de “atropello a la República” la sesión que expulsó al senador Edgardo Kueider.

“No me imagino una elección en la que vayamos separados con el PRO. Imagino una elección en la que podemos, por lo menos en algunos distritos, encontrar puntos de unión. La unión hace la fuerza”, afirmó Francos, y agregó: “Si nos dispersamos no va a ser bueno para este espacio. Aunque estoy convencido que el presidente Milei va a tener fuerza suficiente como para ganar la elección, es importante encontrar dentro del espacio de quienes apoyan las ideas de la libertad y de las instituciones en la Argentina”.

MIRA TAMBIÉN Con un incremento del 2,7%, Ansés comenzó con el calendario de pagos de diciembre

La tensión interna entre Milei y Villarruel

En otro pasaje de la entrevista, el funcionario pidió no “darle más vueltas” a la tensión abierta entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que esta presidiera la sesión que removió al senador entrerriano mientras permanecía al frente del Poder Ejecutivo por el viaje del libertario a Italia.

“No diría un conflicto institucional. Hay una diferencia de interpretaciones, pero no hay que darle más importancia de la que tiene. La decisión mayoritaria del Senado fue expulsarlo a Kueider, si hubo 60 senadores que votaron por expulsarlo, el tema está listo”, planteó Francos.

Por su parte, sostuvo que la justicia deberá resolver el amparo del hoy exsenador detenido, y en todo caso llamar a una nueva sesión, pero insistió en que están los votos para reiterar el resultado. “La sesión es nula porque la Vice, en calidad de presidente, no podría haber presidido, pero la sesión fue clara porque 60 senadores votaron a favor de la expulsión. Si se llama a otra sesión va a ser expulsado igual”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Donald Trump invitó a Javier Milei a su asunción el próximo 20 de enero

La realidad del gendarme argentino detenido en Venezuela

Por último, Francos calificó la detención del gendarme argentino, Nahuel Agustín Gallo, en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro como “un hecho grave”, y lo atribuyó a otro episodio del “matonismo” del presidente chavista.

“El gobierno argentino ha reiterado la posición de cuestionar la decisión del dictador venezolano, es un hecho grave en el que suponemos que van a intervenir otros países en apoyo a la Argentina. Lo demás está tramitando por las vías diplomáticas que corresponden“, concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas