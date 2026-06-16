Gustavo Sáenz quedó primero en imagen positiva y Osvaldo Jaldo se ubicó entre los mejores El gobernador de Salta alcanzó un 54,6% de aprobación y lideró el informe de CB Consultora Opinión Pública. El mandatario tucumano Osvaldo Jaldo quedó en el tercer puesto del relevamiento nacional de junio de 2026.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a encabezar el ranking nacional de imagen positiva entre los mandatarios provinciales, según el relevamiento de junio de 2026 realizado por CB Consultora Opinión Pública. Con un 54,6% de aprobación entre los salteños, se ubicó en el primer lugar entre los 24 gobernadores evaluados del país.

El estudio fue realizado entre el 1 y el 4 de junio sobre una muestra de 24.620 casos distribuidos en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Salta, fueron consultadas 1.033 personas, donde Sáenz obtuvo un 54,6% de imagen positiva, compuesto por un 25,8% de respuestas “muy buenas” y un 28,8% de “buenas”.

En el ranking nacional, detrás del mandatario salteño se ubicaron Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut). De esta manera, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo quedó en el tercer lugar entre los dirigentes provinciales con mejor valoración del país.

La medición también mostró una leve mejora para Sáenz respecto del informe anterior, cuando había alcanzado un 54,3% de imagen positiva en mayo. Además, destacó el alto nivel de conocimiento del gobernador salteño, ya que solo el 2,9% de los encuestados respondió “No sabe/No contesta”.

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El relevamiento se difundió en un contexto político marcado por cuestionamientos al Gobierno nacional y debates sobre la transparencia de los funcionarios públicos. En paralelo, el estudio indicó que Salta se encuentra entre las provincias donde el presidente Javier Milei registra mejores niveles de aceptación, con una imagen positiva del 41,5%, por encima del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que alcanzó el 30,2%.