Habló la abogada querellante en la causa por la muerte de bebés en Córdoba Daniela Morales Leanza aseguró que no “va a permitir” que se “estigmatice a ninguna madre”.

La abogada querellante Daniela Morales Leanza le respondió al defensor de la enfermera Brenda Agüero, Gustavo Nievas, quien indicó que las muertes de los bebés en el Hospital Neonatal en Córdoba fueron por afecciones de las propias mamás y sostuvo que no es verdad que “tenían sífilis” y que no le “va a permitir” que “estigmatice a ninguna madre”.

“Nosotros tenemos prueba y base sólida que va a demostrar la responsabilidad criminal de la principal sospechosa, de Brenda Agüero. No es verdad que no hay pruebas, que es un perejil, ni que es un caso político o de una infección hospitalaria, sino ¿cómo se explican los pinchazos?”, manifestó en diálogo con Radio Rivadavia.

En este sentido, Leanza explicó que una de los recién nacidos presentó un pinchazo en la espalda y que inmediatamente sufrió una necrosis: “Tenía el doble del potasio, 11,5 cuando el valor normal era 5. Ningún tipo de medicación se coloca en la espalda de un bebé, jamás”.

Al ser consultada de si existen antecedentes de salud en las madres, como planteó Nievas, la letrada señaló: “No, no hay. Estamos en el 2025. No le voy a permitir que me estigmatice a ninguna de las madres con demasiado dolor”.

“La gran culpable es Agüero, pero también hay otros acusados en este juicio que tuvieron conocimiento y ocultaron todo”, agregó.

Para Nievas esta causa se armó para ocultar que el gobierno provincial no desinfectó el hospital, a lo que la querellante le respondió: “¿Un gobierno va a mandar a pinchar o va a preferir plantear un asesinato serial dentro de un hospital público antes de lo más fácil que es realizar una desinfección? Estamos hablando de síntomas de bradicardia propio de la sintomatología que provoca el potasio o un shock hipoglucémico propio cuando se le coloca a una persona sana una dosis de insulina”.

“No hay antecedentes en historia criminal, por lo menos de Argentina y en Latinoamérica, de una personalidad con estas características. Generalmente uno está acostumbrado a verlo en películas de Netflix o en otras partes del mundo”, señaló.

Acerca de la personalidad de Agüero, la cual se describe en la investigación, Leanza argumentó: “Tiene una necesidad exacerbada de un reconocimiento, de destacar. Este era uno de los indicios en los que se basa la acusación, en la que ella era la única y la primera persona en detectar estos casos”.

“Era quien alertaba a los médicos para que atiendan a un bebé cuando todavía no presentaban los casos, de estar muy encima. Esa necesidad narcisista de sentirse salvadora”, completó.

