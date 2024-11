Habló la única sobreviviente del derrumbe en el hotel de Villa Gesell María Josefa Bonazza está internada recuperándose de las lesiones provocadas por los escombros y de la noticia de la muerte de su esposo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

María Josefa Bonazza, la única sobreviviente hasta el momento del derrumbe fatal del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, habló por primera vez desde el hospital donde contó que hizo “sonidos en código Morse pidiendo auxilio” y que tras el desmoronamiento notó que su marido, Federico César Ciocchini, “no respondía”.

A más de una semana del derrumbe que por ahora dejó el saldo de siete muertos, Bonazza relató cómo fue la caída de escombros: “Escuchamos dos explosiones muy fuertes y luego se produjo el desplome del edificio”.

El matrimonio vivía en Balcarce, pero el día anterior del derrumbe había arribado a Villa Gesell para reunirse con una mujer la cual se iba hacer cargo del recibimiento de turistas en su domicilio durante la temporada de verano.

En diálogo con la radio 100.9, Bonazza destacó que lo primero que recuerda es el estar atrapada entre los escombros y un solo grito de dolor de su pareja: “Noté que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera, que ya nos iban a rescatar”.

Sin embargo, Ciocchini fue la primera víctima que se conoció del desmoronamiento del edificio de 10 pisos.

“Siempre estuve lúcida. Me encontraba aprisionada y sin posibilidad de moverme. Entonces, empecé a utilizar las técnicas de yoga para poder respirar mejor, aun sabiendo que estaba bajo los escombros”, especificó.

Horas después, sabiendo que ya había un operativo de rescate, la mujer relató qué acción hizo para que pudieran encontrarla: “Comencé a hacer sonidos en código Morse pidiendo auxilio. Marcaba la palabra S.O.S.”.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo estará presente en la reunión de gobernadores del Norte

A su vez, señaló que empezó a golpear el concreto que tenía cerca para tratar que los Bomberos y rescatistas la escuchen, algo que sucedió tiempo más tarde cuando ese martes vio un “haz de luz” y logró ser rescatada, escenario contrario al de su marido, quien fue hallado muerto.

En shock, pero en buen estado de salud, Bonazza fue puesta a salvo y trasladada en helicóptero a Mar del Plata donde la atendieron con fracturas en el hombro izquierdo y en la muñeca derecha.

A ocho días del caso que conmueve a la ciudad balnearia, la jubilada fue trasladada hasta un hospital en Balcarce donde se recupera de las lesiones.

MIRA TAMBIÉN La Junta Electoral proclamó a Cristina Kirchner como la nueva presidenta del PJ

Ya son siete los fallecidos

Personal de Defensa Civil y bomberos rescataron este martes a otro tres cuerpos en el Hotel Dubrovnik y de este modo ya son siete las víctimas fatales, mientras que una persona permanece atrapada entre los escombros.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, los últimos cuerpos rescatados pertenecían a Mariano Troiano, Matías Chaspman y Ezequiel Matu.

Ahora continúan los trabajos para tratar de encontrar a Dana Desimone, de 28 años, quien era novia de Nahuel José Stefanic, sobrino de la ex dueña del complejo María Rosa Stefanic, ambos fallecidos.

Fuente Noticias Argentinas