Horacio Pagani fue víctima de un robo en la calle y perdió mucho dinero: “Fue una pyme de estafadores” El periodista relató cómo un grupo de delincuentes lo engañó, haciéndole creer que su auto estaba con un desperfecto.

El periodista Horacio Pagani volvió a ser noticia por una situación ajena a su profesión. Esta vez, fue engañado en plena calle por un grupo de estafadores que le hicieron creer que su vehículo tenía una grave falla mecánica.

El engaño, en el que participaron al menos nueve personas, terminó costándole una gran suma de dinero. El mítico panelista relató con detalles cómo cayó en la trampa y cómo descubrió que había sido víctima de una estafa.

“Me estafaron. Fue una pyme de estafadores. Participaron nueve personas. Me fui de acá de forma urgente por la calle Jean Jaurés y cuando llegué a Bartolomé Mitre un tipo que cruzaba la calle me señala y me dice: «Guarda la rueda derecha». Seguí una cuadra más, no le di bola, pero cuando llego a la esquina de Rivadavia, otra persona me dice: «La rueda derecha». Y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que se movía”, manifestó.

A medida que avanzaba con su auto, varias personas, le advertían insistentemente sobre una supuesta falla en una de sus ruedas. Finalmente, convencido por la insistencia de los desconocidos, decidió detenerse y permitir que un supuesto mecánico revisara el vehículo en plena calle.

“Empezaron a laburar ahí abajo. Qué sé yo; miraba y se movía el volante para un lado y para el otro. «Acá, a la vuelta, hay una casa de repuestos. Podemos ir a ver», me dijo. Uno de los dos se fue y llamó por teléfono diciendo que iba con el dueño de la casa de repuestos…”, relató.

Lo que parecía un gesto de ayuda terminó siendo una estafa bien planificada. Los delincuentes le hicieron creer que su auto requería un costoso arreglo, logrando que pagara una cifra exorbitante.

Antes de cerrar su relato, confesó la angustia que le generó darse cuenta de la estafa. “Cuando fui a un mecánico amigo, me dijo que no me hicieron nada. «Te pusieron grasa en el que tenías y no te hicieron nada. Esto no se rompe nunca», me explicó. No pude dormir esa noche. Fue mucha plata”, sentenció, visiblemente afectado.

El monto que perdió ascendió a 1.800.000 pesos, una cifra que, según explicó, le costó asimilar. El caso de Pagani es una advertencia sobre este tipo de engaños que se repiten con distintas modalidades en las calles de la ciudad.