Internaron de urgencia a Milagro Sala en La Plata: denuncian que violó la prisión domiciliaria La dirigente social sufrió una descompensación el fin de semana y fue trasladada al hospital San Roque de Gonnet. La Justicia advirtió irregularidades en el procedimiento, ya que el movimiento se detectó por una alerta de la tobillera electrónica sin notificación previa.

Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, fue internada de urgencia este fin de semana en la ciudad de La Plata debido a una complicación en su estado de salud. El traslado al hospital San Roque de Gonnet desató una nueva polémica judicial, ya que se denunciaron irregularidades en el cumplimiento de su prisión domiciliaria al no haber notificado el movimiento a las autoridades correspondientes.

La situación se desencadenó el sábado por la tarde, cuando la exlegisladora jujeña fue llevada al centro de salud tras sufrir una descompensación. El hecho se conoció a partir de una alerta emitida por la tobillera electrónica que monitorea su ubicación, lo que encendió las alarmas en el sistema judicial. Tras permanecer varias horas en guardia, este lunes se confirmó su internación definitiva en el nosocomio platense.

Jorge Rachid, médico personal de Sala, confirmó el cuadro a través de sus redes sociales. “A raíz de una descompensación fue derivada a la guardia del Hospital de Gonnet donde se decidió su internación bajo la conducción del equipo médico de la Institución. Quienes la asistimos continuamos la supervisión de la evolución”, detalló el profesional.

Sin embargo, el traslado sin aviso previo fue considerado por la Justicia como una infracción a las condiciones de su detención domiciliaria. Ante este escenario, trascendió que cuatro funcionarios de la provincia de Jujuy, incluyendo autoridades judiciales y médicas, viajaron a Buenos Aires para constatar la situación y revisar el cumplimiento de la pena.

Cabe recordar que Sala reside en La Plata desde 2023, donde recibe tratamiento médico y psicológico continuo tras habérsele detectado una trombosis el año anterior. La dirigente cumple una condena de 15 años de prisión dictada por la justicia jujeña, que la halló culpable de asociación ilícita y defraudación al Estado por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.