Jaldo respondió a Milei: “Los gobernadores no quieren destruir al Gobierno, lo hemos ayudado a gobernar” El gobernador de Tucumán negó los dichos del Presidente, que acusó a los mandatarios provinciales de buscar la caída de su gestión. Además, lamentó su ausencia en los actos patrios.

En el Día de la Independencia, la tensión política entre la Nación y las provincias volvió a quedar expuesta. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respondió con firmeza las declaraciones del presidente Javier Milei, quien desde Buenos Aires aseguró que los gobernadores “quieren romper todo” y “hacer sufrir a los argentinos con tal de mantenerse en el poder”.

“Los gobernadores no quieren destruir al Gobierno, lo hemos ayudado a gobernar”, replicó Jaldo en diálogo con la prensa durante el tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio. Sin confrontar directamente, el mandatario tucumano rechazó la idea de una conspiración y defendió el rol institucional que vienen cumpliendo las provincias.

“El Presidente sabe que varios gobernadores, entre ellos Tucumán, hemos sido dialoguistas y colaboramos para aprobar leyes clave que hoy le permiten mostrar logros en la macroeconomía”, sostuvo. En esa línea, recordó el acta firmada por los 23 gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires, en la que expresaron su compromiso con la gobernabilidad y la estabilidad económica.

Sin embargo, Jaldo pidió reciprocidad del Gobierno nacional. “Queremos que lleguen los recursos coparticipables, porque somos los que damos respuesta en salud, seguridad, educación y acción social. Estamos más cerca de la gente que la Nación”, expresó.

Sobre la ausencia de Milei en los actos oficiales del 9 de Julio, el gobernador evitó la polémica y se mostró comprensivo: “Lo lamenté, no me molestó. Sé del esfuerzo de las autoridades nacionales, pero por cuestiones climáticas no pudo venir. No hay que hacer especulaciones políticas con eso”.

El Presidente había dicho, en una entrevista radial, que los gobernadores forman parte del “partido del Estado” y que “la recaudación para las provincias viene creciendo entre el 8 y el 10% en términos reales”. Además, lanzó: “Si la Libertad Avanza se convierte en la Libertad Arrasa, ellos tienen un problema”.

Frente a esas acusaciones, Jaldo remarcó: “En ningún momento hemos sido un obstáculo. Ayudamos con las leyes, pero también pedimos respeto a la institucionalidad y a los recursos que le corresponden a cada provincia”.

El mandatario tucumano cerró su intervención destacando el carácter popular de la celebración: “Después de muchos años, el verdadero protagonista del 9 de Julio fue el pueblo tucumano”.