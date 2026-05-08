Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete tras su regreso de Estados Unidos El Presidente se reunirá con sus ministros este viernes a las 14 horas en Casa Rosada para analizar la marcha de la economía y la agenda legislativa. El encuentro buscará retomar la iniciativa política en medio de la tensión por la situación judicial de Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei encabezará este viernes a las 14:00 horas una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Durante el encuentro, el mandatario buscará delinear y analizar junto a su equipo de ministros el impacto de las últimas medidas económicas y el estado de la agenda legislativa de las próximas semanas, un terreno que actualmente se encuentra en etapa de tratativas y sin avances parlamentarios concretos.

La cumbre ministerial marcará la primera actividad oficial de Milei en la Argentina tras su reciente gira por la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. En territorio norteamericano, el jefe de Estado participó de una serie de foros y reuniones organizadas por el Instituto Milken con el objetivo principal de atraer inversiones extranjeras para el país.

El contexto interno: retomar la iniciativa

Más allá de los ejes económicos y legislativos, la reunión de este viernes cobra un peso político singular por el contexto interno que atraviesa el oficialismo. Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, se trata de la primera acción oficial que congregará a todo el cuerpo de gobierno luego de la última conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y tras las recientes novedades en la investigación judicial que envuelve al ex panelista televisivo y radial.

En este complejo escenario, el Gobierno intentará aprovechar el encuentro en Balcarce 50 para retomar la iniciativa política y oxigenar la gestión, en medio del desgaste que genera la situación judicial de su ministro coordinador, una causa que continúa sumando capítulos y captando la atención de la agenda pública semana a semana.