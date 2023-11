Javier Milei denunció a los “tosedores” de Massa y aseguró que se sintió “muy cómodo” en el debate El candidato presidencial de La Libertad Avanza realizó un análisis del debate que protagonizó con Sergio Massa en la Facultad de Derecho.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, a pocas horas del debate y en la previa de la segunda vuelta, expresó que se “sintió muy cómodo” y que si bien, en el primer bloque la gente estaba esperando que “enrostrara” datos de la economía, aprovechó el momento para “demostrar las falsedades” de la campaña del miedo del oficialismo.

“El plan del equipo de Massa era entrar en descalificación de que no tengo el equilibrio emocional para estar a cargo del gobierno. Era la estrategia. A lo largo del debate, Massa me agredió cientos de veces y yo no entré en ninguna de esas provocaciones”, explicó Milei en diálogo con Marcelo Longobardi para Radio Rivadavia.

En la misma línea, expresó: “La gente de Massa, que estaba próximo a mi atril, se dedicó a toser para desconcentrarme. Estuvo lleno de situaciones irregulares”.

Milei reveló además que se sintió “muy cómodo” a lo largo del tercer Debate Presidencial en la Facultad de Derecho.

La estrategia de La Libertad Avanza

Por otro lado, el libertario explicó que su estrategia en el intercambio fue desmontar “cada una de las cosas”, lo que definió como “mentiras de la campaña del miedo”.

“En el primer bloque pareció como una jugada ingenua de nuestra parte, pero nosotros dimos respuesta a cada una de las mentiras. Nuestro objetivo era evitar todas las agresiones y dar respuesta”, declaró Milei.

El candidato libertario explicó también que “mucha gente estaba esperando que yo le enrostrara” a Sergio Massa la inflación y pobreza, pero fue el ministro quien salió a interrogarlo. “Parece que ahora se va a dedicar al periodismo”, ironizó.

“Los objetivos que yo tenía era demostrar todas las falsedades y todos los elementos que me han hecho en la campaña negativa. Nosotros fuimos desarticulando cada una de las mentiras de la campaña negativa”, precisó

El reloj corrió a Milei

Consultado respecto a la ausencia de denuncia sobre la causa de espionaje ilegal que involucra a dos miembros de La Cámpora, Milei alegó que se quedó sin tiempo para exponerlo.

“Eso debía ingresar en el último bloque, la realidad es que el argumento mío era mostrar cómo el peronismo recurre a una forma de entender el poder y la democracia que conlleva a una democracia fallida”, argumentó y completó: “Las democracias liberales están convencidas para el respeto de las minorías y el peronismo gobierna para las tiranías de las mayorías. Más vulgarmente lo conocemos como populismo”.

Asimismo, contó: “Hice una enumeración, desde los paros Alfonsín y después me quedé sin tiempo. Me quedé mal porque los tiempos no me lo permitieron hacer que tiene que ver con declarar como grupo terrorista a Hamas. Quedaron muchísimas cosas en el tintero”.

Faltante de boletas

Luego de que la Justicia Electoral alertara que La Libertad Avanza entregó menos boletas que las requeridas de cara a la segunda vuelta, Milei explicó que se trató de una maniobra para evitar irregularidades.

“Hay un máximo de 350 boletas y un mínimo. Hemos detectado una serie de irregularidades en determinados lugares, eso lo tenemos estudiado, y esa rotura de boletas y desaparición ocurre desde el lapso que va desde las 8 a las 9.30 de la mañana”, expresó, y completó: “En aquellos lugares en los que hemos detectado eso hemos mandado menos boletas adentro de la urna, pero les hemos dado más a nuestros fiscales para que sean los que repongan y satisfagan”.

Rol de Macri

Por último, el diputado libertario insistió en calificar el acuerdo con el expresidente Macri como “una colaboración desinteresada” y planteó que el PRO lo está ayudando en la fiscalización. A pesar de los detalles, evitó hablar del negociaciones a futuro: “Precipitar otras cosas teniendo una elección no me parece adecuado”.

Fuente Noticias Argentinas