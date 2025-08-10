El gobierno de Javier Milei ya se convirtió en el más inestable desde el retorno de la democracia en 1983, superando las 140 renuncias y despidos en apenas 500 días. La cifra, equivalente a una baja cada cinco días y medio, marca un récord sin precedentes en un primer año y medio de gestión presidencial.
De acuerdo con un informe del Observatorio de las Elites del CITRA y un relevamiento del consultor Pablo Salinas, en el primer año hubo 67 bajas solo en la administración central, lo que implica una rotación del 32% de los cargos jerárquicos. Las áreas más golpeadas fueron el Ministerio de Economía (más de 40 salidas), el Ministerio de Capital Humano y la Jefatura de Gabinete.
La crisis volvió a evidenciarse esta semana con tres nuevas renuncias en el equipo económico de Luis Caputo: Esteban Marzorati (Industria y Comercio), Marcos Ayerra (PyMEs) y Santiago Migone (Gestión Productiva). Aunque el Gobierno habló de una “optimización de la estructura”, las bajas se suman a una larga lista de salidas en esa cartera.
En paralelo, la tensión interna tuvo un capítulo explosivo con las declaraciones de la ex canciller Diana Mondino a la cadena Al Jazeera, donde cuestionó duramente a Milei, sugirió dudas sobre su integridad y salud mental, y recordó insultos que el propio Presidente habría dirigido a su equipo.