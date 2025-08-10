Javier Milei, el presidente con más renuncias desde 1983 Milei rompe récord histórico de renuncias: más de 140 funcionarios fuera en 500 días de gestión

El gobierno de Javier Milei ya se convirtió en el más inestable desde el retorno de la democracia en 1983, superando las 140 renuncias y despidos en apenas 500 días. La cifra, equivalente a una baja cada cinco días y medio, marca un récord sin precedentes en un primer año y medio de gestión presidencial.

De acuerdo con un informe del Observatorio de las Elites del CITRA y un relevamiento del consultor Pablo Salinas, en el primer año hubo 67 bajas solo en la administración central, lo que implica una rotación del 32% de los cargos jerárquicos. Las áreas más golpeadas fueron el Ministerio de Economía (más de 40 salidas), el Ministerio de Capital Humano y la Jefatura de Gabinete.

La crisis volvió a evidenciarse esta semana con tres nuevas renuncias en el equipo económico de Luis Caputo: Esteban Marzorati (Industria y Comercio), Marcos Ayerra (PyMEs) y Santiago Migone (Gestión Productiva). Aunque el Gobierno habló de una “optimización de la estructura”, las bajas se suman a una larga lista de salidas en esa cartera.

En paralelo, la tensión interna tuvo un capítulo explosivo con las declaraciones de la ex canciller Diana Mondino a la cadena Al Jazeera, donde cuestionó duramente a Milei, sugirió dudas sobre su integridad y salud mental, y recordó insultos que el propio Presidente habría dirigido a su equipo.