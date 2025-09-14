Javier Milei presenta el Presupuesto 2026 este lunes por cadena nacional El jefe de Estado no acudirá al Congreso para exponer los lineamientos de gobierno de cara al próximo año de gestión, sino que grabará su discurso por la tarde, en la Casa Rosada. La emisión del mensaje está anunciada para las 21

El presidente Javier Milei presentará este lunes, a las 21, por cadena nacional el Presupuesto 2026, pero no asistirá al Congreso, sino que grabará el mensaje desde Casa Rosada ese mismo día, a las 17.

El líder libertario expondrá los ejes de la gestión para el próximo año en medio de tensiones con los gobernadores y tras la derrota electoral del último domingo en la provincia de Buenos Aires.

A la lista se suman los recientes vetos a la las leyes de Emergencia en pediatría (Hospital Garraham), de distribución de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y de Financiamiento Universitario. Y también el rechazo del Congreso al veto en la Ley de Discapacidad.

Hasta la fecha, Milei gobierna con la extensión del presupuesto del 2023, del último año de Alberto Fernández, luego de que el Congreso no aprobara el Presupuesto 2025.

Según se informó, Milei grabará la presentación este lunes, a las 17. En tanto que el mensaje se transmitirá por cadena nacional a las 21.