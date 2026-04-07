Javier Milei volvió a cargar contra la prensa En su cuenta de Instagram, Milei recreó un diálogo entre la maestra y el personaje popular del niño pícaro e impertinente, en el que la docente le consulta si su padre es narco y sicario y Jaimito le responde que “es periodista y miente por dinero”.

En medio de la polémica por los gastos del jefe de Gabinete Manuel Adorni y la presunta campaña de desinformación de periodistas acreditados a Casa Rosada –ya desacreditados– impulsada por una red rusa, ahora el presidente Javier Milei, que suele advertir que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. volvió a cargar contra la prensa. Y lo hizo con un chiste de Jaimito.

En su cuenta de Instagram, Milei posteó una viñeta de un diálogo entre la maestra y Jaimito, el personaje popular del niño pícaro e impertinente muy utilizado en chistes orales y gráficos, generalmente en situaciones escolares o familiares.

En este caso, la maestra le pregunta si es verdad que su papá es “narco sicario y contrabandista”; y Jaimito responde que “es periodista y miente por dinero” pero que le da vergüenza admitirlo en clase.