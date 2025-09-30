Javier Milei y Donald Trump se volverán a reunir el 14 de octubre en la Casa Blanca Cancillería informó que el presidente argentino realizará una visita oficial a Washington y será alojado en Blair House, la residencia para jefes de Estado. La semana pasada estuvieron juntos en Nueva York, ocasión en la que el Tesoro de Estados Unidos anunció ayuda económica para la Argentina

Javier Milei será recibido por Donald Trump el próximo 14 de octubre en la Casa Blanca, confirmó este martes la Cancillería en un comunicado.

Será una visita oficial del presidente argentino a su par de Estados Unidos, a poco de reunirse en Nueva York, ocasión en la que el Tesoro del país norteamericano anunció una ayuda económica para la Argentina.

“La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”, indicó el Gobierno argentino.

El comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina.

“Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”, agregaron.

MIRA TAMBIÉN Cayó el consumo en agosto y quebró tendencia positiva

El presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington.

La visita de Milei a Trump ocurrirá, según precisó Infobae, durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), en las que el ministro de Economía Luis Caputo tenía previsto encontrarse con Kristalina Georgieva, titular del organismo, para analizar el salvataje financiero que diseñó Steve Bessent, secretario del Tesoro.