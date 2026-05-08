Javier y Karina Milei respaldaron a Adorni frente a todo el Gabinete El Presidente abrió el encuentro con una alocución de media hora y ratificó al coordinador en el cargo frente a todos los ministros. La senadora, en medio de la tensión por el pedido de explicaciones, también tomó la palabra.

La esperada reunión de Gabinete de esta tarde se desarrolló envuelta en la crisis por el patrimonio del ministro coordinador, pero Manuel Adorni la lideró como si nada hubiera ocurrido. Y, sobre todo, con la presencia de Javier y Karina Milei que, al acompañarlo, volvieron a ratificarlo en el cargo a pesar de las acusaciones en su contra.

Fue el tercer gesto en el día de los hermanos a su jefe de ministros. Antes habían avalado que coordinara dos anuncios de gestión en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada. Y más temprano, la hermana del primer mandatario lo había acompañado a la planta de Mercedes Benz, en Zárate. Además, anteayer, el jefe de Estado había salido a defenderlo con vehemencia en TV (y hoy también lo hizo en redes, al reproducir mensajes de respaldo a Adorni y críticas contra el periodismo por reflejar sus irregularidades).

El mitin comenzó algo tarde, pasadas las 14, después de la conferencia de prensa donde el jefe de Gabinete volvió -por segunda vez en cinco días- a ejercer su antiguo rol de vocero. A poco de iniciada, en la Casa Rosada, sus fieles se encargaron de transmitir que estaban “todos” los ministros y principales asesores o funcionarios, sin esmero en mencionar los nombres de los asistentes.

Como pocas veces, en el Gobierno no respetaron la regla del secreto total impuesta desde el inicio de la gestión por Karina Milei a todos los participantes de las discusiones de los temas de la gestión pública nacional. Dejaron saber que la reunión duró dos horas y media, y que abrió el Presidente. Habló por media hora, dio “un panorama general” y, según informaron en Gobierno, otorgó “un fuerte respaldo” al Jefe de Gabinete. Después, dijeron que “tomó el mando” Adorni, y les agradeció a los equipos por el informe de gestion del Congreso. Contaron, también, que expuso sobre el plan de gestión 2026/27, otra señal de continuidad.

El cónclave se celebró bajo tensión disimulada, en especial por la presencia de Patricia Bullrich, que hace dos días instó a Adorni públicamente, en una entrevista con A24, a presentar su declaración jurada “de inmediato”. Junto a Adorni, frente a Javier y Karina Milei, que están aferrados a su decisión de sostener al ministro coordinador a pesar de las graves acusaciones por su patrimonio, Bullrich también tomó la palabra.

MIRA TAMBIÉN Reabren la causa por abuso sexual contra los exjugadores de Vélez

Estaban sentados en la mesa el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo, que había explicado sobre el RIGI junto a Adorni al mediodía; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que responde a Karina Milei porque lo respalda. También, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Salud, Mario Lugones; la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal; y el subsecretario de Gestión Institucional y armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem.